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Олег Сенцов написав заповіт на свою творчість у разі смерті

Юлія Шпак

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Незаконно ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов, який голодує вже майже 4 місяці поспіль, написав заповіт, де вказав, як розпорядитись його творчістю у разі смерті. Про це ввечері 10 вересня у своєму Facebook написала сестра режисера Наталія Каплан, передає 24 канал.

 

Вона опублікувала частину листа, який нещодавно отримала від Олега.

«Те, що я скоро вийду і ми всі щасливо заживемо в Києві, я вже не вірю. Як і в багато чого іншого. Але це не означає, що я розклеївся або збираюся зніматися (мабуть, з голодування – прим.). Я не здався в будь-якому випадку, просто я не вірю вже в щасливий кінець всієї цієї історії», – цитує Каплан слова Сенцова.

У листі режисер також згадує про свій стан здоров’я, який називає «стабільно поганим».

«До всіх старих спецефектів тепер ще додалася гіпоксія – це нестача кисню в органах, здебільшого в серці і мозку. Туман в голові, все крутиться, тіло, голова і кінцівки німіють. Кровоносна система взагалі не справляється з забезпеченням киснем організму. Ось я який став просунутий в медицині!», – пише Сенцов.

За словами Каплан, Олег написав заповіт на свою творчість у разі смерті і саме це її найбільше лякає.

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