Притула прокоментував ДТП за участі тещі: «Ні я, ні дружина не намагалися «порішати» питання з суддями чи прокурорами»

За кермом кросовера Mazda, який у Києві 22 серпня збив матір із 9-річною дитиною, перебувала 59-річна Лілія Сопельник. Жінка є тещею відомого шоумена Сергія Притули і народного депутата від групи «Відродження» Віталія Хомутинника. Про це OBOZREVATEL дізнався з власних джерел.

У результаті ДТП мати з дитиною отримали важкі травми і були госпіталізовані. Водійка позашляховика пошкоджень не отримала.

Журналісти видання зв’язалися з донькою Лілії Катериною Притулою (Сопельник) і попросили розповісти її про самопочуття мами.

«Я вам нічого не буду коментувати», – сказала дівчина і кинула слухавку.

Нагадаємо, що на Дніпровській набережній, 19-а у Києві водійка Mazda заднім ходом в’їхала в іншу жінку з дитиною, які проходили ззаду. Швидкість руху автомобіля була такою високою, що очевидці припустили, ніби вона переплутала педалі.

У результаті 9-річний Ростислав П. отримав закриту травму живота і грудної клітини й був доставлений в «Охматдит». Його мати Анжела П. отримала струс головного мозку, перелом кісток тазу, вона також перебуває в одній із лікарень.

При цьому, деякі ЗМІ встигли поширити фейк про смерть 9-річного Ростислава, який постраждав у ДТП. У поліції Києва розповіли, що хлопчик у важкому стані перебуває у відділенні хірургії.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

На сьогодні водійка кросовера затримана. Їй повідомлено про підозру.

Своєю чергою Сергій Притула прокоментував ситуацію у Facebook, наголосивши, що ні він, ні його дружина не намагалися «порішати» питання зі суддями.

«Несвяткове. Останні кілька діб моє прізвище зачастило у новинних стрічках у зв’язку з ДТП за участю моєї тещі. Хочу прояснити пару моментів. І я особисто, і моя сім’я, максимально щиро співчуваємо родині, котра постраждала внаслідок недолугого керування автомобілем мамою моєї дружини. Ні я особисто, ні моя дружина не чинили спроби «порішати» питання з суддями чи прокурорами. Особисто я, як чоловік своєї дружини, звісно ж, запропонував мамі своєї жінки допомогу в адвокатському супроводі і сказав тестю і тещі, що моя сім’я готова посильно долучитися до покриття витрат на лікування і реабілітацію постраждалої родини, в разі, якщо ця родина буде готова прийняти подібну допомогу. На що я особисто сподіваюсь. Позаяк, здоров’я дитини та мами – це основний пріоритет у цій ситуації. Я вважаю за потрібне донести і до журналістської спільноти і до громадськості, загалом, що правопорушення вчинила конкретна особа з конкретним прізвищем та ім’ям. І я буду вдячний усім, якщо громадськість та журналісти не будуть шукати винних у скоєному серед людей, які жодним чином не причетні до інциденту. Я не сидів за кермом цього авто і не готовий коментувати ситуацію, позаяк, не був свідком події. Мені прикро, що так трапилось. Я не знаю, чим можу, особисто, зарадити родині постраждалих, окрім вище згаданих ініціатив. Прохання до журналістів не «штурмувати» дзвінками. Для вас цей інцидент – це буденність, а для двох родин – трагедія. Триває досудове слідство. Далі буде суд. Вони прояснять ситуацію і розставлять крапки над «і». В мене все», – зазначив він.

Фото: Facebook/Dima Yarosh