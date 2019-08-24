На наступний саміт G7 краще запросити Україну, а не РФ, - Туск

На саміт «Групи семи» (G7) наступного року доцільно запросити як гостя українського лідера. А відновлення участі Росії – неприпустиме. На цьому наголосив президент Європейської ради Дональд Туск перед початком саміту G7 у суботу у французькому місті Біарріці, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні я намагатимуся переконати моїх співрозмовників, що буде краще запросити Україну, як гостя, звичайно, на наступну зустріч G7. Щоб почути думку нового президента. Я говорив з ним про це два дні тому. І я знаю, що він дуже зацікавлений», – сказав Туск.

Президент Європейської ради нагадав, що торік у Канаді президент США Дональд Трамп запропонував знову запросити Росію до G7, відкрито заявивши, що анексія Криму Росією була частково виправданою.

«І що ми повинні прийняти цей факт і безумовно погодитися із такою логікою. Коли йдеться про спекуляції про повторне запрошення Росії за цей стіл, я хотів би сказати таке. По-перше, причини, через які для Росії скасували запрошення у 2014 все ще є чинними. Більше того, з’явилися нові причини, такі як російські провокації в Азовському морі. По-друге, коли Росію вперше запросили до G7, то були сподівання, що це приведе до ліберальної демократії, верховенства права та забезпечення прав людини», – зауважив Туск.

Як відомо, у 2020 році у G7 головуватимуть США. Відтак, американська сторона прийматиме саміт «Групи семи».

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп висловив ініціативу запросити Росію наступного року на саміт лідерів у форматі G8. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав таку позицію, але за умови досягнення прогресу в ситуації відносно України.

Лідери Німеччини, Великої Британії та Канади висловилися проти такої ініціативи, доки Росія не припинить агресію проти України та почне дотримуватися міжнародного права.

G7 є неформальним об’єднанням Франції, США, Великої Британії, Німеччини, Японії, Італії, Канади, а також Європейського Союзу. Ці найбільші економічно розвинені світові держави складають 50% глобальної економіки, поділяють спільні цінності свободи і демократії, мають колективне прагнення вирішувати найголовніші проблеми світу.