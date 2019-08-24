ОСТАННІ НОВИНИ

Львівську борчиню Юлію Хавалджи нагородили Орденом княгині Ольги III ступеня

Соломія Головіна

|

Під час урочистостей з нагоди святкування Дня Незалежності у Львові голова Львівської ОДА Маркіян Мальський вручив Юлії Хавалджи Орден княгині Ольги III ступеня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

На площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбувся телеміст із шістьма містами країни, в тому числі зі столицею. Під час події указом президента Орденом княгині Ольги III ступеня нагородили срібну призерку з боротьби вільної Юлію Хавалджи.

Нагороду вручив Маркіян Мальський за досягнення високих спортивних результатів на II Європейських іграх у м.Мінську (Республіка Білорусь), виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України.

Довідка:

Хавалджи Юлія Олегівна (21.02.1990 р.н.) майстер спорту України міжнародного класу з вільної боротьби, срібна призерка ІІ Європейських ігор з боротьби вільної у вагової категорії до 53 кг. Тренери: Данько Т.Г., Панікар О.В

Фото: Львівська ОДА

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...