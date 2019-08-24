Львівську борчиню Юлію Хавалджи нагородили Орденом княгині Ольги III ступеня

Під час урочистостей з нагоди святкування Дня Незалежності у Львові голова Львівської ОДА Маркіян Мальський вручив Юлії Хавалджи Орден княгині Ольги III ступеня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбувся телеміст із шістьма містами країни, в тому числі зі столицею. Під час події указом президента Орденом княгині Ольги III ступеня нагородили срібну призерку з боротьби вільної Юлію Хавалджи.

Нагороду вручив Маркіян Мальський за досягнення високих спортивних результатів на II Європейських іграх у м.Мінську (Республіка Білорусь), виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України.

Довідка:

Хавалджи Юлія Олегівна (21.02.1990 р.н.) майстер спорту України міжнародного класу з вільної боротьби, срібна призерка ІІ Європейських ігор з боротьби вільної у вагової категорії до 53 кг. Тренери: Данько Т.Г., Панікар О.В

Фото: Львівська ОДА