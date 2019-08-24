Львівська опера помпезно відкрила 120-ий театральний сезон: дефіле червоною доріжкою під пелюстками троянд

Напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня, на площі біля Львівської національної опери відбулися урочистості та святковий концерт з нагоди відкриття 120-ого театрального сезону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

Із нагоди відкриття ювілейного театрального сезону відбувся святковий концерт за участі солістів опери, хору та симфонічного оркестру під керівництвом диригентів – Михайла Дутчака, Ірини Стасишин, Мирона Юсиповича, Юрія Бервецького. Звучали фрагменти з опер українських композиторів Миколи Лисенка, Семена Гулака-Артемовського, Юлія Мейтуса, Євгена Станковича та інших.

Як розповів генеральний директор-художній керівник Василь Вовкун, новий театральний сезон подарує поціновувачам оперного мистецтва чимало сюрпризів, адже наступного року театр святкуватиме своє 120-річчя.

«Це особливий сезон, тому що наступного року відзначатимемо 120-річчя з часу відкриття Львівської опери», – розповів він.

За його словами, з нагоди цього ювілею видадуть монографію про Львівську оперу, яку писатимуть польські та українські музикознавці. Також повинен вийти святковий ювілейний фотоальбом. У листопаді вперше після 10-річної перерви відбудеться Міжнародний конкурс оперних співаків ім. С.Крушельницької, а у 2020 році заплановане проведення Міжнародного оперного фестивалю. І звісно також гостей Львівської опери потішать прем’єрами.

«Вони у нас дуже цікаві, тому що ми працюємо за програмою «Український прорив». Насамперед, це прем’єра опери «Лис Микита», музику до якої написав фантастичний композитор Іван Небесний. Також у наступному році є постановка Дмитра Бортнянського із німецьким режисером Мюнхенської опери. Ще буде постановка опери «Турандот» польським режисером…Тобто у нас дуже багато планів, і я всіх закликаю не пропускати події у Львівській національній опері», – зазначив Василь Вовкун.

Своєю чергою голова Львівської ОДА Маркіян Мальський у своєму вітальному слові закликав не забувати про те, що у нашому місті є такий потужний центр мистецтва та культури – Львівська опера.

«Приводьте сюди своїх дітей. Лише після вашого прикладу, вони наслідуватимуть ці гарні традиції. Мені дуже приємно, що у цьому році буде багато прем’єр… Думаю, для кожного з нас це є певна можливість прийти в Оперу та зануритися в щось інше. Всі ми заклопотані повсякденними проблемами, а коли приходиш сюди, опиняєшся в абсолютно іншому світі, він може бути таким, як його нам намалюють шановні актори», – сказав Маркіян Мальський.

Після всіх урочистостей трупа та керівництво Львівської національної опери червоною доріжкою увійшли до театру під оплески та пелюстки квітів, якими їх обсипали.

Далі на сцені Оперного театру відбулася вистава феєрії «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича. Її також змогли переглянути всі охочі, адже оперу-балет транслювали на відеоекрані перед театром.