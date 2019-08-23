ОСТАННІ НОВИНИ

З нагоди Дня Незалежності на вулиці Львова виїде ретро-трамвай

Андрій Котенський

|

Завтра, 24 серпня, у День Незалежності України площею Ринок проїде ретро-трамвай. Всі охочі зможуть оглянути відреставований трамвайчик та зробити пам’ятне селфі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Планований виїзд із депо № 1, що на вул. Городоцька, 185, — об 11.00 год. Відповідно, оновлений ретро-трамвай можна буде побачити у центрі міста на площі Ринок орієнтовно об 11.20 — 11.30 год.

Нагадаємо, трамвай SW-1 прибув до Львова з польського міста Тарнова у 1943 році. До Дня Незалежності України ЛКП «Львівелектротранс» відреставрувало ретро-вагон і наразі його зовнішній вигляд відповідає прийнятому у Львові на той час.

Так, під час ремонтних робіт ретро-вагон було перефарбовано у синій колір та колір слонової кістки, що за концепцією відповідає кольоровій гамі й лівреї, які були офіційними на той час у Львові.

Конструктори попрацювали не лише над іміджем вагону: також здійснено ремонтні роботи та технічно переобладнано застарілі системи. Під час реставрації відремонтовано колісні пари та пневмосистему гальмування та частково кузова.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...