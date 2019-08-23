З нагоди Дня Незалежності на вулиці Львова виїде ретро-трамвай

Завтра, 24 серпня, у День Незалежності України площею Ринок проїде ретро-трамвай. Всі охочі зможуть оглянути відреставований трамвайчик та зробити пам’ятне селфі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Планований виїзд із депо № 1, що на вул. Городоцька, 185, — об 11.00 год. Відповідно, оновлений ретро-трамвай можна буде побачити у центрі міста на площі Ринок орієнтовно об 11.20 — 11.30 год.

Нагадаємо, трамвай SW-1 прибув до Львова з польського міста Тарнова у 1943 році. До Дня Незалежності України ЛКП «Львівелектротранс» відреставрувало ретро-вагон і наразі його зовнішній вигляд відповідає прийнятому у Львові на той час.

Так, під час ремонтних робіт ретро-вагон було перефарбовано у синій колір та колір слонової кістки, що за концепцією відповідає кольоровій гамі й лівреї, які були офіційними на той час у Львові.

Конструктори попрацювали не лише над іміджем вагону: також здійснено ремонтні роботи та технічно переобладнано застарілі системи. Під час реставрації відремонтовано колісні пари та пневмосистему гальмування та частково кузова.