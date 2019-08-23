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Як для львівських дідусів та бабусь влаштували перегони на картингу

Вероніка Рой

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Вчора підопічні Львівського міського територіального центру побували на «Арені Львів», де мали можливість безкоштовно покататись на картингу. Для дідусів та бабусь відбувся заїзд у режимі перегонів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Картинг є чудовим способом проведення дозвілля, активним відпочинком, цілком безпечним і доступним навіть літнім людям. Під час змагань були азарт та бажання перемоги, що принесло позитивні емоції літнім гонщикам. Щиро дякуємо Xtreme Karts за надану можливість безкоштовної їзди на картах для одиноких літніх громадян», — зазначили у Львівському міському територіальному центрі.

Фото: ЛМР

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