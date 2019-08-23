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Українка стала чемпіонкою світу з літнього біатлону

Андрій Котенський

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Українка Валя Семеренко стала чемпіонкою світу з літнього біатлону, який проходить у Раубичах (Білорсія), передає кореспондент Львівського порталу.

 

Запекла боротьба точилася до останнього метра дистанції, де на фінішну пряму водночас вийшли три спортсменки.

Кращою на 0.1 долю секунди виявилася наша олімпійська чемпіонка Валя Семеренко. Другою стала чешка Люція Харватова, яка на останньому колі відіграла 15 секунд, а бронза дісталася Катерині Глазиріній з РФ.

Лідерка кваліфікації, українка Дарія Блашко, фінішувала п’ятою, а наша віта Семеренко – восьма.

Завтра на чемпіонаті світу з літнього біатлону пройдуть класичні спринти.

Окрім цього скарбничка України також поповнилася «бронзовою» медаллю, яку здобула юніорка Анна Кривонос.

Фото: biathlon.com.ua

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