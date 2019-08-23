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У Львові відбудеться Міжнародний форум «Innovation 2019»

Андрій Котенський

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У Національному університеті «Львівська Політехніка» відбудеться масштабний міжнародний захід «Innovation 2019», спрямований на підтримку розвитку інновацій та міжнародної кооперації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

«Innovation 2019» — це платформа для зустрічі вчених, новаторів і винахідників, виробників провідних інноваційних технологій, засновників стартап та спіноф-компаній з представниками підприємств і потенційних партнерів або споживачів, зацікавлених в інноваційних технологіях та проектах, представників інвестиційних інституцій та міністерств, експертів у галузі економіки та консультантів у сфері захисту інтелектуальної власності. Захід сприятиме молодим компаніям знайти інвестора, а інвесторам — перспективний проект.

«Innovation 2019» — це стратегічний нетворкінг-захід, який буде охоплюватиме 3 робочі блоки:

1) обговорення стратегії інноваційного розвитку України та презентація фондів та програм, спрямованих на підтримку інновацій та початкових організацій в різних країнах світу;

2) вивчення інноваційної інфраструктури в Україні та світу (виступи представників Технопарків та різних асоціацій);

3) вибір 3 найкращих стартапів, що отримають цінні призи та вибір переможця, що отримає травел- грант від IT-компанії SoftServe для представлення своєї розробки на європейському конкурсі стартапів у Європі.

Мета заходу: стимулювання розвитку інноваційного потенціалу України та міжнародного співробітництва.

Участь у заході безкоштовна.

Місце проведення та час: 27 серпня, 14:00, Конференц-зал Національного Університету «Львівська політехніка» (м.Львів, вул. Степана Бандери, 12).

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