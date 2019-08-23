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У Бориславі під час демонтажу стіни загинув 31-річний чоловік

Вероніка Рой

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У Бориславі 31-річний чоловік загинув під час демонтажу стіни, прилеглої до нежитлового приміщення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Бориславське відділення поліції 22 серпня о 17.14 надійшло повідомлення про те, що від отриманих травм помер 31-річний місцевий мешканець.

Як попередньо встановили правоохоронці, подія сталася на вулиці Шевченка у місті Борислав. На чоловіка обвалилася частина стіни під час її демонтажу. Місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Тіло загиблого скероване на судмедекспертизу. З’ясовуються усі обставини події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 271 КК України (порушення вимог законодавства про охорону праці),. Санкція передбачає покарання – до семи років позбавлення волі.

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