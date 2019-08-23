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Сьогодні відзначать найкращих спортсменів Львівщини та легендарних футболістів «Карпат»

Андрій Котенський

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Сьогодні, 23 серпня, у День Державного Прапора України відзначать найкращих спортсменів Львівщини, легендарних футболістів «Карпат» та інших заслужених спортсменів і тренерів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НОК України у Львівській області.

 

Виконком відділення НОК України та Олімпійська рада Львівщини запрошують усіх бажаючих: львів’ян та гостей міста, аматорів та шанувальників спорту – долучитися до урочистої церемонії відзначення найкращого спортсмена Львівщини за підсумками липня цього року. При цьому відразу двоє спортсменів будуть вшановані олімпійською громадою та партнерами регіонального олімпійського відділення: – це представники стрільби з лука львів’яни Георгій Іваницький та Сергій Макаревич (тренери: Заслужені тренери України Тетяна Образцова, Василь Ткачек та Любов Юсько).

Це визнання львівські лучники здобули завдяки спільному командному успіху на змаганнях четвертого етапу Кубка світу зі стрільби з лука в Берліні. Чоловіча збірна команда України у складі якої виступали двоє львів’ян, а саме Георгій Іваницький та Сергій Макаревич, а також Олексій Гунбін із Сум, повернулися додому із срібними нагородами.

Також відбудеться вручення посвідчення «Заслужений тренер України» Олександру Миколайовичу Калиниченку і відзначення кращого спортсмена Львівщини на XV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (Баку) Георгія Лукашева (плавання).

Окрім цього, за вагомий особистий внесок у розбудову львівського футболу, багаторічну активну спортивну діяльність та з нагоди відзначення 50-ліття здобуття Кубку Радянського Союзу, 30-річчя відродження ФК «Карпати» (Львів) та 125-річчя відновлення Олімпійського руху почесними грамотами відділення буде нагороджено низку легендарних львівських футболістів та відомих громадських футбольних діячів.

Нагородження відбудеться у центральному атріумі ТРЦ Victoria Gardens (Львів, вул. Кульпарківська, 226 А). Початок заходу – 17:00.

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