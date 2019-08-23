У Львові встановили рекорд України з перетягування трамваїв

Сьогодні, 23 серпня, у Львові спортсмени встановили рекорд України з перетягування трамваїв «Електрон». Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу

Встановлювали рекорд атлети «Федерації стронгмену України»: чемпіон та рекордсмен світу Володимир Рекша зі Львова, чемпіон і рекордсмен світу Сергій Конюшок з Києва.

Стронгмени встановили рекорд з перетягування двох вагонів трамвая «Електрон» вагою 65,2 тонни.

Після цього вони додали ще один вагон, відтак загальна вага збільшилась до 92,2 тонни. Трамвай із трьох вагонів спортсмени протягнули на дистанцію 19 метрів і 49 сантиметрів за 1 хвилину 45 секунд. Таким чином богатирі встановили у Львові відразу два рекорди з перетягування трамваїв «Електрон».

Зазначимо, що спортсмени перетягували трамваї технікою «Арм-овер-арм». Дотепер цього ще ніхто не робив в Україні.

«Я цього року святкую 20 років професійної спортивної діяльності, а Володимир Рекша є стронгменом близько 10 років. До рекорду ми спеціально не готувались, а тренувались загальними вправами, тобто з цією технікою сьогодні будемо знайомитись вперше», – розповів Сергій Конюшок.

Зафіксували рекорд головний суддя «Федерації стронгмену України», чемпіон світу Василь Вірастюк та представник «Національного реєстру рекордів України».

«Для мене місто Львів завжди асоціюється з трамваями, тому вирішили домовитись з працівниками депо і спробувати встановити такий рекорд», – додав Василь Вірастюк.

Опісля заходу стронгмени поділилися враженнями і відзначили, що встановити такий рекорд було непросто.

«Після двох секунд здавалось, що трамвай ми тягнемо вже годину. І взагалі для чого ці марні старання? Чесно кажучи, я не чув публіки. Не тому, що вона не скандувала, просто все було затьмарено. Ти нікуди не дивишся, а просто думаєш, що треба тягнути і все», – зауважив Сергій Конюшок.

«Це досвід багатьох років у спорті. Стронгмен дуже розвиває характер. Саме тому ми не здались на другій чи третій секунді, коли вже здавалося, що це не ми тягнемо трамвай, а він нас», – підсумував Володимир Рекша.