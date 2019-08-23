Протягом двох святкових днів правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі

На Львівщині з нагоди Дня прапора та Дня Незалежності України відбудеться близько сотні святкових масових заходів. У зв’язку з цим правоохоронні органи працюють у посиленому режимі для попередження та недопущення вчинення кримінальних злочинів та правопорушень під час святкувань. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, збільшено кількість поліцейських нарядів для оперативного реагування на правопорушення, створено додаткові слідчо-оперативні групи, а також мобільні вибухотехнічні групи, до складу яких увійшли експерти-вибухотехніки та кінологи.

«Шановні громадяни! Будьте взаємоввічливими та поводьтеся відповідально! Якщо ви станете очевидцем скоєння злочину, або ж самі постраждаєте від рук зловмисника, відразу телефонуйте на оперативну лінію 102 чи звертайтесь до поліцейських безпосередньо на вулицях. У такий самий спосіб повідомляйте про виявлені підозрілі предмети», – наголошують у поліції.