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Поліцейські розшукують водія, котрий збив пішохода на Самбірщині та втік

Вероніка Рой

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На Самбірщині поліцейські розшукують водія, який скоїв наїзд на пішохода та втік з місця аварії. Про це Львівському порталу повідомили  відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

У поліцію 22 серпня о 23.15 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Мостиська-Самбір-Борислав  поблизу села Рудня Самбірського району стався наїзд на пішохода.

Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода – 37-річного мешканця Самбірського району, після чого втік з місця події. Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті,– до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Усіх, хто був очевидцем цієї ДТП або володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача, просимо зголоситись на оперативну лінію 102.

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