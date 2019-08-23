Під старовинною церквою на Знесінні виявили людські останки

Під час проведення гідроізоляції фундаменту церкви Вознесіння Господнього УГКЦ, що на вул. Старознесенській, 23, виявили людські останки. Найближчим часом їх перепоховають на закритому цвинтарі. Відповідне рішення сьогодні, 23 серпня, прийняв виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

«Ці останки були виявлені під час будівельних робіт із гідроізоляції фундаменту. У нас було звернення настоятеля храму, також є всі документи і дозволи на перепоховання на закритому цвинтарі», – розповів в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Олександр Одинець.

Відтак виконавчий комітет дозволив релігійній громаді храму Вознесіння Господнього перепоховати виявлені останки на цвинтарі Старого Знесіння, що знаходиться на території ландшафтного парку «Знесіння».

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Зазначимо, що церква Вознесіння Господнього УГКЦ знаходиться на місці дерев’яного храму, який на Знесіння спорудили ще у XVII столітті. На її території знаходилась також монастир та окремі господарські будівлі. Під час облог Львова церква згоріла і відбудувати її вдалося наприкінці XIX століття.

До нашого часу зі старовинного храму збереглись фрагменти високомистецької ікони «Вознесіння Господнє», яка датована1652 роком, а також рукописне Євангеліє 1603 року, написане священником Захарією.