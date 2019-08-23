Переможець «Української пісні» запрошує львів’ян на свій сольний концерт

У Львівській національній філармонії відбудеться концерт переможця шоу «Голос Країни – 4» і проекту «Ukrainian Song Project 2019» Ігоря Грохоцького, який виступає під сценічним псевдонімом Grohotsky. Про це Львівському порталу повідомили організатори події, компанія Lutsyshyn Promo.
Переможець шоу «Голос Країни – 4» та проекту «Ukrainian Song Project 2019», Grohotsky підкорює глядачів чудовим голосом та незрівнянною харизмою вже не перший рік. За словами організатора, Петра Луцишина, Ігоря Грохоцького у Львові вже назвали українським Стінгом, особливо після його участі у концертах «Чоловіча колекція» до дня жінок. Цього року Арена Львів вже почула цього виконавця. Хіт Будь зі мною покорив журі телепроекту Украінська пісня/Ukrainian song project – найвибагливіших продюсерів України.
«Унікальний талант, особливий артистизм, глибокі вокальні дані та вміння виконувати різні музикальні стилі – від рокових до класичних композицій, пронизують до глибини душі та оселяються в самому серці», – йдеться в повідомленні.
Програма концерту Ігоря Грохоцького налічує 23 пісні, серед яких 11 авторських та кавери на відомі світові і українські хіти:
- Muse – Feeling Good
- Radiohed – Creep
- George Michel – Careless Whisper
- Chris Isaak – Wicked Game
- Sting – Shape of my heart
- Coldplay – Hymn for the weekend
- Muse – Unintended
Авторські пісні
- Grohotsky – Guarding Light
- Grohotsky – Call Me My Iove
- Grohotsky – Будь зі мною
- Grohotsky – Твої сни
- Grohotsky – Квіти на вікні
- Grohotsky – Правда
- Grohotsky – You May Believe Me (на українській мові)
- Grohotsky – Ти брала в руки море
- Grohotsky – Мовчання
- Grohotsky – Сон
- Grohotsky – Світло
Українські хіти
- Лиш раз цвіте любов
- Море вечорове
- Червона рута
- Я піду в далекі гори
- Мій рідний край
Довідково
Ігор Грохоцький – дворазовий чемпіон України по футболу, колишній гравець київського «Динамо». Популярність отримав після перемоги в телепроекті «Голос Країни – 4».
В червні 2016 Грохоцький представляє Україну на міжнародному вокальному конкурсі в Азербайджані – «Youthvision 2016». Серед конкурсантів з 20 країн Ігор здобув перемогу та гран-прі конкурсу. 2018 року виступає з міні-туром у Лондоні, а на початку 2019-го – в Торонто (Канада).
Концерт у Львові відбудеться 29 вересня об 19:00. Квитки вже у продажу!
Вартість квитків – від 100 до 400 грн.
Запитуйте у касі філармонії (235 89 46), або ж замовляйте онлайн тут:
gastroli.ua, або на kontramarka.ua.
Андрій Котенський