Переможець «Української пісні» запрошує львів’ян на свій сольний концерт

У Львівській національній філармонії відбудеться концерт переможця шоу «Голос Країни – 4» і проекту «Ukrainian Song Project 2019» Ігоря Грохоцького, який виступає під сценічним псевдонімом Grohotsky. Про це Львівському порталу повідомили організатори події, компанія Lutsyshyn Promo.

Переможець шоу «Голос Країни – 4» та проекту «Ukrainian Song Project 2019», Grohotsky підкорює глядачів чудовим голосом та незрівнянною харизмою вже не перший рік. За словами організатора, Петра Луцишина, Ігоря Грохоцького у Львові вже назвали українським Стінгом, особливо після його участі у концертах «Чоловіча колекція» до дня жінок. Цього року Арена Львів вже почула цього виконавця. Хіт Будь зі мною покорив журі телепроекту Украінська пісня/Ukrainian song project – найвибагливіших продюсерів України.

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«Унікальний талант, особливий артистизм, глибокі вокальні дані та вміння виконувати різні музикальні стилі – від рокових до класичних композицій, пронизують до глибини душі та оселяються в самому серці», – йдеться в повідомленні.

Програма концерту Ігоря Грохоцького налічує 23 пісні, серед яких 11 авторських та кавери на відомі світові і українські хіти:

Muse – Feeling Good Radiohed – Creep George Michel – Careless Whisper Chris Isaak – Wicked Game Sting – Shape of my heart Coldplay – Hymn for the weekend Muse – Unintended

Авторські пісні

Grohotsky – Guarding Light Grohotsky – Call Me My Iove Grohotsky – Будь зі мною Grohotsky – Твої сни Grohotsky – Квіти на вікні Grohotsky – Правда Grohotsky – You May Believe Me (на українській мові) Grohotsky – Ти брала в руки море Grohotsky – Мовчання Grohotsky – Сон Grohotsky – Світло

Українські хіти

Лиш раз цвіте любов Море вечорове Червона рута Я піду в далекі гори Мій рідний край

Довідково

Ігор Грохоцький – дворазовий чемпіон України по футболу, колишній гравець київського «Динамо». Популярність отримав після перемоги в телепроекті «Голос Країни – 4».

В червні 2016 Грохоцький представляє Україну на міжнародному вокальному конкурсі в Азербайджані – «Youthvision 2016». Серед конкурсантів з 20 країн Ігор здобув перемогу та гран-прі конкурсу. 2018 року виступає з міні-туром у Лондоні, а на початку 2019-го – в Торонто (Канада).

Концерт у Львові відбудеться 29 вересня об 19:00. Квитки вже у продажу!

Вартість квитків – від 100 до 400 грн.

Запитуйте у касі філармонії (235 89 46), або ж замовляйте онлайн тут:

gastroli.ua, або на kontramarka.ua.