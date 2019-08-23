На Золочівщині палала вантажівка: кабіна водія згоріла вщент

Вогнеборці гасили пожежу у вантажному автомобілі «Renault Magnum» у селі Білий Камінь Золочівського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація про займання надійшла рятувальникам 22 серпня о 10:46. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику вогонь повністю охопив кабіну автомобіля.

Пожежу вдалось ліквідувати о 11:31. Вогнем знищено кабіну, моторний відсік, 2 передні колеса. До ліквідації пожежі залучили 3 вогнеборців та 1 одиницю спецтехніки.

Обставини події встановлюються. На місці ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС Львівщини