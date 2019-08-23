На Личаківській під час пожежі у будинку постраждала 74-річна бабуся

Вчора, 22 серпня, у Львові під час пожежі у п’ятиповерховому будинку на вулиці Личаківській постраждала 74-річна пенсіонерка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, пожежа сталася близько 16:25 год.

«У результаті пожежі, у стані середнього ступеня важкості, з діагнозом: «отруєння продуктами горіння» в обласну клінічну лікарню госпіталізована 74-річна власниця квартири. Пожежу ліквідовано. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 16 м2, стелю та стіни. Обставини події встановлюються», – йдеться у повідомленні.

Фото: Ігоря Зінкевича