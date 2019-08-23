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На Львівщині викрили схему реалізації контрабандної техніки

Наталя Дуляба

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У Бориславі правоохоронці виявили склад із технікою іноземного виробництва, яку ввозили незаконно з-за кордону, а потім реалізовували по всій території України. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС Львівщини.

 

«В одному із складських приміщень Борислава здійснювалось накопичення та реалізація побутової техніки європейських виробників, яку ввозили в Україну подрібненими партіями без сплати митних платежів та податків», – йдеться у повідомленні.

Контрабандну техніку продавали як безпосередньо у Борислав, так і через інтернет-магазин.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили побутову техніку вартістю близько 4 мільйонів гривень, печатки, банківські картки, чорнову бухгалтерію, і необліковану готівку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків у великих розмірах). На організаторів тіньового бізнесу чекає штраф від 2000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 34 000 до 51 000 гривень) із позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі тривають слідчі дії.

Фото: ДФС

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