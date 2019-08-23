ОСТАННІ НОВИНИ

На Бродівщині в ДТП двоє неповнолітніх мотоциклістів отримали важкі травми

Вероніка Рой

|

Вчора, 22 серпня, у селі Корсів, що у Бродівському районі, зіткнулись два мотоцикла. Внаслідок ДТП двоє неповнолітніх водіїв двоколісних отримали важкі травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Бродівське відділення поліції інформація про ДТП надійшла близько 00.10 год.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Мустанг 125», 15-річний житель району, зіткнувся з мотоциклом «Viper 150» 17-річного місцевого мешканця. який зупинився на неосвітленій частині дороги.

Внаслідок ДТП старший із хлопців госпіталізований у реанімацію з переломом основи черепа та рваною раною вуха. Молодший отримав закриту черепно-мозкову травму та перелом ключиці і був доставлений у лікарню.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Скоєння цього правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...