На Бродівщині в ДТП двоє неповнолітніх мотоциклістів отримали важкі травми

Вчора, 22 серпня, у селі Корсів, що у Бродівському районі, зіткнулись два мотоцикла. Внаслідок ДТП двоє неповнолітніх водіїв двоколісних отримали важкі травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Бродівське відділення поліції інформація про ДТП надійшла близько 00.10 год.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Мустанг 125», 15-річний житель району, зіткнувся з мотоциклом «Viper 150» 17-річного місцевого мешканця. який зупинився на неосвітленій частині дороги.

Внаслідок ДТП старший із хлопців госпіталізований у реанімацію з переломом основи черепа та рваною раною вуха. Молодший отримав закриту черепно-мозкову травму та перелом ключиці і був доставлений у лікарню.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Скоєння цього правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.