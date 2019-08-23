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Двоє українських воїнів отримали поранення на Донбасі

Соломія Головіна

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Минулої доби, 22 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього поранення отримали двоє українських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 9 обстрілів: тричі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі в районі Богданівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів.

Окрім цього, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 4 обстріли: поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі Зайцевого – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
двічі неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та снайперської гвинтівки.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів два наші військовослужбовці отримали поранення.

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