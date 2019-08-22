У Залізничному районі незабаром з'явиться 40 контейнерів для збору сухих відходів

Уже з вересня у Залізничному районі запрацюють 40 контейнерів для збору сухих відходів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«У місті Львові ще з 2010 року було запроваджено роздільний збір твердих побутових відходів за фракціями. За цей час така система постійно вдосконалювалася, збільшувалася кількість відповідної тари для роздільного збору. Відповідно, ця практика має позитивну динаміку, і активно збільшується кількість відібраних відходів, які після збору везуть на переробку. Зокрема, сьогодні у Галицькому районі на сміттєвих майданчиках, які обслуговує перевізник ТзОВ «Грінера Україна», встановлено контейнери для роздільного збору трьох фракцій — скла, вторсировини і змішаних відходів.

Натомість, уже з перших днів вересня у Залізничному районі Львова запрацюють 40 майданчиків для сухих відходів. Також із вересня на вул. Льва у Галицькому районі почне працювати вже другий майданчик для прийому великогабаритних будівельних відходів. Перший такий майданчик ми відкрили минулого року на вул. Жовківській, 18. Облуговуватиме їх перевізник ЛКП «Львівспецкомунтранс». Для цього маємо відповідні рішення виконавчого комітету міської ради.

Також працюємо над компостуванням мокрих відходів, маємо рішення виконавчого комітету. Є ідеї і заходи, які ще необхідно зробити, адже тут найскладніше — це забезпечення інфраструктури для переробки відходів і правильне з ними поводження», — розповів в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами Сергій Сало.

Нагадаємо, контейнерні майданчики для збору сухих відходів буде облаштовано біля будинків ЛКП «Нове» і ЛКП «Бондарівка», а саме: