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У Залізничному районі незабаром з'явиться 40 контейнерів для збору сухих відходів

Соломія Головіна

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Уже з вересня у Залізничному районі запрацюють 40 контейнерів для збору сухих відходів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«У місті Львові ще з 2010 року було запроваджено роздільний збір твердих побутових відходів за фракціями. За цей час така система постійно вдосконалювалася, збільшувалася кількість відповідної тари для роздільного збору. Відповідно, ця практика має позитивну динаміку, і активно збільшується кількість відібраних відходів, які після збору везуть на переробку. Зокрема, сьогодні у Галицькому районі на сміттєвих майданчиках, які обслуговує перевізник ТзОВ «Грінера Україна», встановлено контейнери для роздільного збору трьох фракцій — скла, вторсировини і змішаних відходів.

Натомість, уже з перших днів вересня у Залізничному районі Львова запрацюють 40 майданчиків для сухих відходів. Також із вересня на вул. Льва у Галицькому районі почне працювати вже другий майданчик для прийому великогабаритних будівельних відходів. Перший такий майданчик ми відкрили минулого року на вул. Жовківській, 18. Облуговуватиме їх перевізник ЛКП «Львівспецкомунтранс». Для цього маємо відповідні рішення виконавчого комітету міської ради.

Також працюємо над компостуванням мокрих відходів, маємо рішення виконавчого комітету. Є ідеї і заходи, які ще необхідно зробити, адже тут найскладніше — це забезпечення інфраструктури для переробки відходів і правильне з ними поводження», — розповів в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами Сергій Сало.

Нагадаємо, контейнерні майданчики для збору сухих відходів буде облаштовано біля будинків ЛКП «Нове» і ЛКП «Бондарівка», а саме:

  1. вул. Любінська, 104
  2. вул. Любінська, 98
  3. вул. Д. Яворницького, 1-А
  4. вул. Д. Яворницького, 7
  5. вул. Д. Яворницького, 8
  6. вул. Д. Яворницького, 10−12
  7. вул. І. Виговського, 1
  8. вул. І. Виговського, 11-А
  9. вул. І. Виговського, 17
  10. вул. І. Виговського, 29
  11. вул. І. Виговського, 37
  12. вул. Фабрична, 10
  13. вул. Олекси Гірника, 1
  14. вул. Г. Кузневича, 22
  15. вул. Городоцька, 134
  16. вул. Городоцька, 243
  17. вул. І. Виговського, 45-А
  18. вул. І. Виговського, 47
  19. вул. І. Виговського, 55
  20. вул. І. Виговського, 65
  21. вул. І. Виговського, 72
  22. вул. О. Кульчицької, 12
  23. вул. О. Кульчицької, 14-А
  24. вул. О. Кульчицької, 8
  25. вул. О. Кульчицької, 9
  26. вул. Любінська, 101-А
  27. вул. Любінська, 103
  28. вул. Любінська, 152
  29. вул. Любінська, 89
  30. вул. Любінська, 91
  31. вул. Любінська, 91-В
  32. вул. Любінська, 97-А
  33. вул. С. Петлюри, 2
  34. вул. С. Петлюри, 24
  35. вул. С. Петлюри, 26
  36. вул. С. Петлюри, 28
  37. вул. С. Петлюри, 2-А
  38. вул. С. Петлюри, 30
  39. вул. Ряшівська, 15
  40. вул. Чуваська.

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