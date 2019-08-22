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У Стрию жінка зарізала свого співмешканця під час пиятики

Наталя Дуляба

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Правоохоронці затримали 43-річну стриянку, яку звинувачують в умисному вбивстві її співмешканця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Подія сталась у середу, 21 серпня, у квартирі на вул. Дрогобицькій у Стрию. Тут 43-річна місцева жителька зі 46-річним співмешканцем розпивали спиртні напої.

Поліцейські попередньо встановили, що ними виник конфлікт, під час якого жінка двічі вдарила чоловіка кухонним ножем. Від гострої крововтрати потерпілий помер на місці події.

Зловмисницю вже затримали, невдовзі суд обере їй міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі проводиться досудове розслідування.

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