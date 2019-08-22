У старовинному будинку на Князя Романа відреставрують шість балконів

На вул. Князя Романа 12/14 відновлять шість балконів, на це з міського бюджету виділили 900 тисяч гривень. Про це сьогодні, 22 серпня, під час брифінгу розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами в.о. начальника управління охорони історичного середовища ЛМР Мар’яни Мороз, будинок на вул. Князя Романа, 12/14 є пам’яткою архітектури місцевого значення, він розміщений в історичному ареалі Львова. Будівлю звели під готель у 1901 році за проектом відомого архітектора Августа Богохвальського. Зараз вона є частково житловою, також тут знаходиться радіо «Незалежність».

Балкони будинку зараз є у незадовільному стані, деякі елементи на них знищені. Відтак у мерії взялися їх відреставрувати.

«Стан балконів досить поганий, бо металеві елементи поруйновані корозією. Зараз ми встановили риштування та захисні сітки, щоб не травмувати пішоходів. На жаль, тротуар досить вузький, тому маємо обмежений простір», – розповів представник підрядної організації ТзОВ «Дельтабуд» Тарас Бугаєць.

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Відновлювати балкони у будинку на вул. Князя Романа 12/14 будуть протягом двох років. Вартість всіх робіт становить 900 тисяч гривень. На цей рік із бюджету Львова виділили 500 тисяч гривень.

«Фахівців у Львові зараз недостатньо. Ми маємо багато елементів, які треба реставрувати, а через те, що за кордоном майстрам платять більше, вони виїжджають на сезонні заробітки», – додала Мар’яна Мороз.

Зазначимо, що всі роботи на вул. Князя Романа відбуваються у межах міської програми співфінансування реставрації балконів, які знаходяться в пам’ятках архітектури або в історичному ареалі Львова. Згідно з нею охочі відреставрувати балкони мають оплатити 10 тисяч гривень, решту дофінансовує Львівська міська рада. В середньому реставрація одного балкону коштує 50-60 тисяч гривень.

Додамо, що зараз у Львові відновлюють 43 балкони в історичних будівлях.