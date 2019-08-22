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У Самборі майстер «обчистив» будинок, де робив ремонт

Соломія Головіна

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У Самборі із будинку місцево мешканки поцупили гроші, ювелірні вироби та інструменти. Як з’ясувалося, до крадіжки причетний  майстер, який проводив у помешканні ремонт. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, у Самбірський відділ поліції надійшла заява від 55-річної місцевої мешканки. За словами жінки, протягом липня з її будинку у райцентрі зникли грошові кошти, інструменти та ювелірні вироби.  Загальна сума збитків – близько 35 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушення причетний 38-річний житель Самбора, один з майстрів, які проводили в помешканні потерпілої ремонтні роботи.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі до трьох років.

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