У Львові встановили чотири нові контейнери для збору вживаних речей: перелік адрес

У Львові на АЗК мережі ОККО встановили ще 4 контейнери, де можна залишити вживані речі для малозабезпечених людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Так, 4 нові контейнери у Львові уже відкриті для збору речей за такими адресами:
- просп. Червоної Калини, 35а;
- вул. Зелена, 283;
- вул. Ряшівська, 6;
- вул. Хмельницького, 292.
Також контейнери, встановлені впродовж останніх років у Львові, продовжують роботу за адресами: вул. Дж. Вашингтона, 12, вул. Наукова, 2А, вул. Симона Петлюри, 1. Повний можна подивитися тут.
За перше півріччя 2019 року завдяки таким контейнерам вдалося зібрати понад 78 тонн вживаних речей по всій Україні, що на 3 тони більше, ніж за аналогічний період минулого року.
У Львові сортуванням та передачею речей тим, хто потребує, займаються партнери компанії зі спільноти взаємодії «Емаус-Оселя». Допомога надається безкоштовно: першочергово її отримують мешканці інтернатів та геріатричних закладів, пацієнти хоспісів, малозабезпечені та інші. За минулий рік понад 30 тисяч людей по всій Україні отримали необхідну допомогу.
Фото: ЛМР
Вероніка Рой