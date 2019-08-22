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У Львові встановили чотири нові контейнери для збору вживаних речей: перелік адрес

Вероніка Рой

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У Львові на АЗК мережі ОККО встановили ще 4 контейнери, де можна залишити вживані речі для малозабезпечених людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, 4 нові контейнери у Львові уже відкриті для збору речей за такими адресами:

  • просп. Червоної Калини, 35а;
  • вул. Зелена, 283;
  • вул. Ряшівська, 6;
  • вул. Хмельницького, 292.

Також контейнери, встановлені впродовж останніх років у Львові, продовжують роботу за адресами: вул. Дж. Вашингтона, 12, вул. Наукова, 2А, вул. Симона Петлюри, 1. Повний можна подивитися тут.

За перше півріччя 2019 року завдяки таким контейнерам вдалося зібрати понад 78 тонн вживаних речей по всій Україні, що на 3 тони більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У Львові сортуванням та передачею речей тим, хто потребує, займаються партнери компанії зі спільноти взаємодії «Емаус-Оселя». Допомога надається безкоштовно: першочергово її отримують мешканці інтернатів та геріатричних закладів, пацієнти хоспісів, малозабезпечені та інші. За минулий рік понад 30 тисяч людей по всій Україні отримали необхідну допомогу.

Фото: ЛМР

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