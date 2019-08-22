Перший раз у перший клас: майже 9 тисяч маленьких львів'ян підуть на навчання до школи

У Львові цього року у перший клас до шкіл піде 8903 дитини. Міське управління освіти рекомендувало львівським школам обрати темою першого уроку «Що означає бути гідним?». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Багато років ми працюємо над тим, щоб змінити форму проведення як перших уроків, так і урочистостей з нагоди початку навчального року. У школі, навіть у перший день, дитина повинна почувати себе вільною, незалежною. Не завжди стояння на сонці і слухання промов призводить до того, що дитина запам’ятовує цей день з позитивними емоціями. Тому ми наполягаємо на тому, щоб свято першого вересня змінило формат та відбувалося в невимушеній атмосфері, було приємним та цікавим.

Оскільки структуру навчального року визначає безпосередньо навчальний заклад, управління освіти лише надає свої рекомендації. Тож ми рекомендували розпочати навчальний рік із 2 вересня першим уроком на тему: «Що означає бути гідним?» Це поняття включає в себе як і людську гідність, так і національно-патріотичне виховання, доброту, щирість, сприйняття інших людей», – розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Методичні рекомендації, якими вчителі можуть скористатись під час підготовки до першого уроку, є на сайті Навчально-методичного центру освіти м. Львова. Форму проведення уроку вчитель може обрати самостійно.