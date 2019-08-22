На Львівщині судитимуть злочинну групу, яка привласнила понад мільйон гривень бюджетних коштів

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників групи, які незаконно привласнили 1,7 млн грн бюджетні кошти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Як було встановлено, у злочинну групу входили директор комунального підприємства, його доньки, керівник товариства з обмеженою відповідальністю та бухгалтера цього ж підприємства. Протиправною діяльністю вони займались з липня 2018 року до січня 2019 року.

Зловживаючи службовим становищем, вони забезпечили проведення фіктивних тендерів щодо закупівлі техніки для комунального підприємства за заздалегідь завищеними цінами.

Під час обшуку в помешканнях підозрюваних, вилучили оригінали документів та матеріали, які підтверджують вчинення ними правопорушень.

Зловмисникам повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.28-ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Максимальний термін покарання, який загрожує махінаторам – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.