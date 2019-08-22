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На Львівщині судитимуть злочинну групу, яка привласнила понад мільйон гривень бюджетних коштів

Ольга Денисяка

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників групи, які незаконно привласнили 1,7 млн грн  бюджетні кошти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Як було встановлено, у злочинну групу входили директор комунального підприємства, його доньки, керівник товариства з обмеженою відповідальністю та бухгалтера цього ж підприємства. Протиправною діяльністю вони займались з липня 2018 року до січня 2019 року.

Зловживаючи службовим становищем, вони забезпечили проведення фіктивних тендерів щодо закупівлі техніки для комунального підприємства за заздалегідь завищеними цінами.

Під час обшуку в помешканнях підозрюваних, вилучили оригінали документів та матеріали, які підтверджують вчинення ними правопорушень.

Зловмисникам повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.28-ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Максимальний термін покарання, який загрожує махінаторам – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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