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Концерт «Океану Ельзи» у Львові: студентам дарують знижки

Соломія Головіна

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На «Арені Львів» 1 вересня гурт «Океан Ельзи» влаштує грандіозне концертне шоу, яке збере десятки тисяч палких шанувальників. Для студентів діятимуть 50% знижки на квитки. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

«Приходьте відірватися під улюблені пісні у виконанні улюбленого гурту разом із рідними близькими, коханими чи просто на самоті, аби поринути у «Океан» з головою», – запрошують організатори концерту.

Студентам дарують до Дня знань знижки 50% на квитки. Акція діє за умови попередньої реєстрації, що триває до 26 серпня. Кількість акційних квитків обмежена. Для того, щоб зареєструватися, слід заповнити онлайн-форму та очікувати на зворотній зв’язок протягом 48 годин.

Також діятимуть 50% пільги на квитки і для учасників бойових дій. Для інвалідів війни вхід буде безкоштовним. Інвалідам першої групи надається також пільгове місце для супроводжуючого. Кількість пільгових квитків для воїнів також є обмеженою. Зареєструватися можна до 26 серпня, заповнивши онлайн-форму.

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