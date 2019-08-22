Кінопоказ на даху. Львів'ян запрошують на перегляд фільму «Крути 1918»

Центр Довженка запрошує львів’ян та гостей міста на перегляд фільму «Крути 1918», який відбудеться напередодні Дня Незалежності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Крути 1918» – український історичний фільм-екшн режисера Олексія Шапарєва, який вийшов у прокат у лютому 2019 року. Стрічка присвячена 100-річчю бою під Крутами взимку 1918 року.

Перегляд кінострічки відбудеться 23 серпня о 20:30.

Зазначимо, що вхід на кінопоказ є вільним та відбувається на даху Lviv Dovzhenko Centre (просп. Червоної Калини, 81).

«Від червня і до вересня, а то й довше, ми реалізовуємо проект «Кіно на даху». Кожного четверга ми показуватимемо різні фільми, після чого всі охочі зможуть долучитись до обговорення. Щоразу готуватимемо показ кіно на різну тематику, тому кожен зможе обрати той фільм, що йому більше імпонує. Запрошуємо молодь, мешканців Сихова до нашого центру на кіновечори», – розповідає директорка Центру Марта Іванишин.