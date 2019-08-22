Для пенсіонерів у Львові організують патріотичну подорож на трамваї

У Львові з нагоди Дня Незалежності та Дня прапора України, завтра, 23 серпня, для літніх людей організують патріотичну подорож містом на трамваї. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Підопічні Львівського міського територіального центру співатимуть патріотичних пісень, вітаючи у такий спосіб львів’ян та гостей міста з Днем Незалежності.

Маршрут поїздки: пл. Ринок – вул. Є. Коновальця – пл. Ринок.

План заходу: 12.45 год. – зустріч літніх львів’ян біля Ратуші. Поїздка трамваєм до вул. Є. Коновальця: під час подорожі співатимуть патріотичних пісень.

На кінцевій трамваю № 2 на вул. Є. Коновальця заплановані: святкова програма (літні львів’яни читатимуть поезію, співатимуть пісень); запуск в небо прапора з побажаннями Україні та громадянам нашої країни; частування солодощами. Відтак – повернення трамваєм на пл. Ринок.