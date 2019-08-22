ОСТАННІ НОВИНИ

Для пенсіонерів у Львові організують патріотичну подорож на трамваї

Соломія Головіна

|

У Львові з нагоди Дня Незалежності та Дня прапора України, завтра, 23 серпня, для літніх людей організують патріотичну подорож містом на трамваї. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Підопічні Львівського міського територіального центру співатимуть патріотичних пісень, вітаючи у такий спосіб львів’ян та гостей міста з Днем Незалежності.

Маршрут поїздки: пл. Ринок – вул. Є. Коновальця – пл. Ринок.
План заходу: 12.45 год. – зустріч літніх львів’ян біля Ратуші. Поїздка трамваєм до вул. Є. Коновальця: під час подорожі співатимуть патріотичних пісень.

На кінцевій трамваю № 2 на вул. Є. Коновальця заплановані: святкова програма (літні львів’яни читатимуть поезію, співатимуть пісень); запуск в небо прапора з побажаннями Україні та громадянам нашої країни; частування солодощами. Відтак – повернення трамваєм на пл. Ринок.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...