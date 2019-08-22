Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Через аварійні роботи сьогодні, 22 серпня, мешканцям більше двох десятків вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.
Через витік на вул. О. Олеся, 25-Д орієнтовно до 13:00 год. без води залишились мешканці таких вулиць:
- вул. Азовська
- вул. Р. Братуня
- вул. Аральська
- вул. А. Вахнянина
- вул. Ген. Грицая
- вул. Керченська
- вул. С. Корольова
- вул. Й. Коциловського
- вул. К. Левицького
- вул. І. Мечникова
- вул. О. Олеся
- вул. О. Ольжича
- вул. Погулянка
- вул. Родини Крушельницьких
- вул. О. Теліги
Також аварійно-ремонтні роботи проводять на вул. Музики, 70. Тому орієнтовно до 13:00 год. води не матимуть жителі вулиць:
- вул. М. Аркаса
- вул. Балтійська
- вул М. Білинського
- вул. С. Ковалева
- вул. Я. Музики
- вул. Л. Ревуцького
- вул. Княгині Ольги, буд. №25, 27, 29, 29-А, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39-Б, 43-А, 43.
Нагадаємо, сьогодні до 19:00 год. води також не матиме частина Франківського району Львова. Із детальним переліком вулиць можна ознайомитись тут.
Наталя Дуляба