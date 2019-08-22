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Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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Через аварійні роботи сьогодні, 22 серпня, мешканцям більше двох десятків вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

Через витік на вул. О. Олеся, 25-Д орієнтовно до 13:00 год. без води залишились мешканці таких вулиць:

  • вул. Азовська
  • вул. Р. Братуня
  • вул. Аральська
  • вул. А. Вахнянина
  • вул. Ген. Грицая
  • вул. Керченська
  • вул. С. Корольова
  • вул. Й. Коциловського
  • вул. К. Левицького
  • вул. І. Мечникова
  • вул. О. Олеся
  • вул. О. Ольжича
  • вул. Погулянка
  • вул. Родини Крушельницьких
  • вул. О. Теліги

Також аварійно-ремонтні роботи проводять на вул. Музики, 70. Тому орієнтовно до 13:00 год. води не матимуть жителі вулиць:

  • вул. М. Аркаса
  • вул. Балтійська
  • вул М. Білинського
  • вул. С. Ковалева
  • вул. Я. Музики
  • вул. Л. Ревуцького
  • вул. Княгині Ольги, буд. №25, 27, 29, 29-А, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39-Б, 43-А, 43.

Нагадаємо, сьогодні до 19:00 год. води також не матиме частина Франківського району Львова. Із детальним переліком вулиць можна ознайомитись тут.

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