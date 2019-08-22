Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Через аварійні роботи сьогодні, 22 серпня, мешканцям більше двох десятків вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Через витік на вул. О. Олеся, 25-Д орієнтовно до 13:00 год. без води залишились мешканці таких вулиць:

вул. Азовська

вул. Р. Братуня

вул. Аральська

вул. А. Вахнянина

вул. Ген. Грицая

вул. Керченська

вул. С. Корольова

вул. Й. Коциловського

вул. К. Левицького

вул. І. Мечникова

вул. О. Олеся

вул. О. Ольжича

вул. Погулянка

вул. Родини Крушельницьких

вул. О. Теліги

Також аварійно-ремонтні роботи проводять на вул. Музики, 70. Тому орієнтовно до 13:00 год. води не матимуть жителі вулиць:

вул. М. Аркаса

вул. Балтійська

вул М. Білинського

вул. С. Ковалева

вул. Я. Музики

вул. Л. Ревуцького

вул. Княгині Ольги, буд. №25, 27, 29, 29-А, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39-Б, 43-А, 43.

Нагадаємо, сьогодні до 19:00 год. води також не матиме частина Франківського району Львова. Із детальним переліком вулиць можна ознайомитись тут.