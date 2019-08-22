29-річний львів’янин потрапив до лікарні через ураження струмом

Сьогодні, 22 серпня, на вул. Дагестанській, 24, що в Залізничному районі міста, чоловіка вдарило струмом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради Львова.

Відомо, що інцидент трапився орієнтовно о 15:16 год. Під час будівельних робіт на вул. Дагестанській 29-річного львів’янина вдарило струмом.

Його з діагнозом «ураження електричним струмом, опік правої верхньої кінцівки», доправили у 8-му міську клінічну лікарню. У якому стані перебуває потерпілий, поки що невідомо.

Всі обставини події з’ясовуються.