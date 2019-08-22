12-річна дівчинка потрапила у реанімацію через укус змії: дитина у важкому стані

12-річна дитина потрапила у реанімацію через укус змії

У реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні через укус змії потрапила 12-річна дівчинка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Як зазначається, 21 серпня о 16:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні з діагнозом – укус змії правої гомілки в ділянці гомілково-ступневого суглобу поступила дитина 2007 року народження, жителька с. Ластівка Турківського району. Стан потерпілої – важкий.