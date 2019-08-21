Вночі у Львові затримали двох п’яних водіїв: в одного вміст алкоголю в крові перевищував норму у 17 разів, а інший їздив без прав

Цієї ночі у Львові патрульні затримали двох нетверезих водіїв. В одного з них вміст алкоголю в крові перевищував норму у 17 разів, а інший керував автомобілем без водійських прав. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Перший випадок трапився на вулиці Івана Виговського. Патрульних викликав небайдужий громадянин, який повідомив про нетверезого водія ВАЗ 2108.

«Коли екіпаж прибув на місце, то побачив чоловіка, який ледь стояв на ногах, хитався, мав запах алкоголю. При собі громадянин не мав ні посвідчення водія, ні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Натомість, мав паспорт. 60-річному водієві запропонували пройти перевірку на пристрої драгер. Результат вразив усіх – 3,51 проміле. А це у 17 з половиною раз перевищує норму. На порушника винесли постанову за відсутність документів для керування транспортними засобами та протокол за нетверезе водіння. Автомобіль забрав син водія», – йдеться у повідомленні.

Ще один випадок трапився на вулиці Науковій.

«В орієнтування патрульних через лінію 102 потрапив автомобіль Renault Duster водій якого, начебто, перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Транспортний засіб зупинили на вулиці Науковій, він саме заїхав на стоянку торгового центру. За кермом перебував 35-річний чоловік з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння. Посвідчення водія у нього не було. Як виявилося, він позбавлений прав Сихівським районним судом від 18 лютого 2019 року за керування транспортним засобом в нетверезому стані. Львів’янину запропонували пройти перевірку і він виявив бажання пройти тест в медзакладі. В присутності лікарів чоловік пройшов перевірку і результат – 2,47 проміле», – розповідають у патрульній поліції.

Водія запросили у відділок поліції. Там на чоловіка винесли постанову за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами та склали протокол за повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп’яніння, а також поліцейські написали вмотивований рапорт на відкриття кримінальної справи.

Чоловік знаючи, що за рішенням суду не має права їздити за кермом, свідомо це проігнорував. Його автомобіль до ранку так і простояв на паркінгу, тож цієї ночі порушник більше не сів за кермо.