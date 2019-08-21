У Львові встановили контейнери для збору пластику: перелік адрес

У Львові ЛКП «Львівспецкомунтранс» встановило нові контейнери закритого типу для збору пластику на 20 майданчиках, які перебувають у їхньому обслуговуванні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Нові контейнери закритого типу, так званих «дзвіночків», які призначені винятково для збору пластику (ПЕТ-пляшок), ми вже розмістили на 20 майданчиках, які обслуговує наше підприємство. Такі контейнери — це європейська альтернатива застарілим сіткам. Нові конструкції вміщують значно більшу кількість вторсировини, захищають її від опадів та вітру. Відповідно, сміття не намокає та не розлітається, і це сприяє покращенню санітарного стану території, на якій вони розміщені», — повідомили у ЛКП «Львівспецкомунтранс».

Станом на сьогодні, нові контейнери закритого типу для збору пластику встановлено на майданчиках на вул. Личаківська, 183, 216, вул. Козланюка, 23, вул. Мучна, 32, вул. Ніжинська, 9, вул. Піскова, 17, вул. Лисенка, 32, вул. Парфановичів, 3, вул. Смольського, 7, вул. Барвінських, 16, вул. Сковороди, 3, вул. Чернігівська, 7, вул. Пекарська, 55, вул. Некрасова, 8, вул. Кутова, 10, вул. Котика, 2, 7, 10, вул. Черемшини, 6, вул. Голубця, 9а, вул. Ялівець, 12.

Фото: ЛМР