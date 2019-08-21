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У Львові шукають волонтерів для Днів європейської спадщини

Вероніка Рой

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У Львові 6−8 вересня пройдуть Дні європейської спадщини із темою «Мистецтво і розваги львів’ян у часи #безінтернету». Для цього заходу шукають волонтерів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Щороку країни Європи обирають певну тему та організовують різноманітні заходи під єдиним гаслом. Цьогорічні Дні європейської спадщини у Львові пройдуть під темою «Arts and Entertainment».

«Як і де проводила свій вільний час львівська публіка, який відпочинок був улюбленим в різні епохи і чи змінилися звички та вподобання містян — про це поговоримо під час різноманітних заходів», — зазначають організатори.

Волонтери будуть залучені до:

— промоції — 26.08−05.09

— реєстрації учасників на заходи — 02−05.09

— організації під час подій — 06−08.09

— відео/фото зйомки — 06−08.09

Термін подачі заявок для волонтерів до 25 серпня включно.

Подати заявку можна за посиланням: http://bit.ly/2MQFVfN.

Більше деталей у аплікаційній формі або за телефоном: 297−57−53.

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