У «Грушеві» прикордонники затримали контрабанду хутра

На кордоні з Польщею затримали чоловіка, який намагався незаконно завезти в Україну хутро. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

«У пункті пропуску «Грушів» під час перевірки автівки, якою українець прямував з Польщі в Україну, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили в багажному відділені шкури лисиці чорнобурки, в кількості 55 шт. Товар вилучено компетентними органами. Сума оцінки склала більш ніж 35 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Фото: прикордонників