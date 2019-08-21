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У «Грушеві» прикордонники затримали контрабанду хутра

Вероніка Рой

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На кордоні з Польщею затримали чоловіка, який намагався незаконно завезти в Україну хутро. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

«У пункті пропуску «Грушів» під час перевірки автівки, якою українець прямував з Польщі в Україну, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили в багажному відділені шкури лисиці чорнобурки, в кількості 55 шт. Товар вилучено компетентними органами. Сума оцінки  склала більш ніж 35 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Фото: прикордонників

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