Найнижчий рівень народжуваності на Львівщині – у Новому Роздолі та Дрогобичі

Упродовж січня-червня 2019 року у Львівській області народилось 10601 немовля, що на 6,2% менше порівняно з січнем-червнем 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління статистики у Львівській області.

Повідомляється, що найвищий рівень народжуваності був у Яворівському, Сколівському, Буському та Жовківському районах, найнижчий – у Новому Роздолі, Дрогобичі та Трускавці.

Загалом кількість населення Львівської області на 1 липня 2019 року становила 2514,8 тис. осіб, у тому числі населення обласного центру – 753,9 тис. осіб. Від початку року населення області зменшилось на 7264 особи, у тому числі Львова – на 1916 осіб.

«Кількість померлих в області порівняно з січнем-червнем 2018 року збільшилась на 5,2%, і становила 17413 осіб. Найвищий рівень смертності був у Перемишлянському, Жидачівському та Радехівському районах, найнижчий – у Новому Роздолі, Трускавці та Дрогобичі», – йдеться у повідомленні управління статистики.

Упродовж січня-червня 2019 року зареєстровано 6316 одружень, що на 1,3% менше відносно січня-червня 2018 року.