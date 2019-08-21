На Яворівщині готуються встановити національний рекорд

На День Незалежності, 24 серпня, у Яворові встановлюватимуть рекорд з найдовшого яворівського розпису. Про це Львівському порталу повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Усіх охочих запрошують 24 серпня о 12:00 відвідати Яворівський РНД «Сокіл» та приєднатись до встановлення національного рекорду з найдовшого яворівського розпису.

Також у Новояворівську відбудеться презентація розпису Наталії Дюг. Художниці, яка працює в напрямку декоративного розпису, використовуючи яворівський орнамент в сучасній інтерпретації, тим самим підтримуючи та розвиваючи традицію яворівського розпису. Малює на тканині та склі, а також розмальовує яворівську іграшку з дерева.

Довідка

Яворівський розпис – це український народний промисел, який виник у XVIII столітті на території сучасного Яворівського району Львівської області — центрі збуту розмальованих виробів із дерева, і має свої давні традиції. Найбільш часто він використовувався при прикрашанні скринь. Як правило, орнамент складався з рослинних і геометричних мотивів. Широко застосовувався яворівський розпис і на дерев’яних іграшках – кониках, метеликах, пташках, візочках, виготовлених з дерева із оригінальною конструкцією, механікою для кожної забавки, які за задумом були прості, реалістичні, привабливі.