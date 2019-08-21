На підприємстві у Дрогобичі загинув 24-річний хлопець: розчавила дерев’яна плита

На одному з підприємств у Дрогобичі на 24-річного парубка впала деревно-стружкова плита. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інформація про загибель надійшла правоохоронцям 20 серпня.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Тіло загиблого скероване на судмедекспертизу. З’ясовуються обставини події.