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На підприємстві у Дрогобичі загинув 24-річний хлопець: розчавила дерев’яна плита

Соломія Головіна

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На одному з підприємств у Дрогобичі на 24-річного парубка впала деревно-стружкова плита. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інформація про загибель надійшла правоохоронцям 20 серпня.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Тіло загиблого скероване на судмедекспертизу. З’ясовуються обставини події.

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