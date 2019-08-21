На Львівщині розшукали 49-річного чоловіка, який блукав лісом п’ять діб

Сьогодні, 21 серпня, близько десятої ранку у лісі поблизу села Уличне, що на Львівщині, грибники виявили зниклого 49-річного дрогобичанина. Чоловіка розшукували п’ять днів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Грибники виявили мешканця Дрогобича за 12 кілометрів від місця зникнення. Чоловіка провели на залізничну станцію у селі Верхні Гаї. На місце прибули поліцейські та лікарі, які оглянули його і надали медичну допомогу. Мешканець Дрогобича розповів, що всі ці дні він блукав лісом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про розшук 49-річного мешканця Дрогобича Володимира Фірмана. Він 16 серпня близько шостої ранку пішов у ліс поблизу села Верхні Гаї та заблукав. Тоді донька зниклого зазначила, що чоловік періодично телефонував та повідомляв, що у нього відбулась часткова втрата пам’яті, з’явилися галюцинації, болять ноги та погіршилася мова. Жінка підозрює, що в нього втретє міг статися інсульт.