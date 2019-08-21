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На Львівщині посадовців Укртрансбезпеки підозрюють у організації корупційної схеми

Соломія Головіна

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На Львівщині викрито корупційну схему розподілу дозволів на виконання міжнародних вантажних перевезень, яку за попередньою інформацією налагодили службові особи обласного управління Укртрансбезпеки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

 

Як зазначається, слідчі ДБР у Львові за матеріалами Служби безпеки України в Львівській області викрили механізм протиправної діяльності службових осіб Управління Укртрансбезпеки в Львівській області, що створював загрозу стабільному функціонуванню автотранспортної галузі.

Використовуючи схему вони сприяли суб’єктам господарювання уникненню юридичної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про автомобільний транспорт»; приймали рішення про застосування до порушників покарань, не пов’язаних зі штрафними санкціями.

Своїми діями службові особи створили штучний дефіцит дозвільних документів.

Наразі проведено обшуки у житлових приміщеннях і за місцями роботи учасників кримінального провадження. виявлено документацію, чорнові записи, номерні бланки дозвільних документів, печатки, грошові кошти й інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність посадових осіб.

У разі доведення вини, службовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до десяти років (ч. 3 ст. 368 ККУ – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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