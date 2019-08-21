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На хабарі впіймали завідувача кафедри Львівської політехніки

Соломія Головіна

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У Львові на хабарі впіймали завідувача кафедри одного з вищих навчальних закладів міста. Посадовець вимагав зі студента 6 тис. грн неправомірної вигоди. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті захисту економіки Нацполіції України.

 

Встановлено, що завідувач кафедри одного з вищих навчальних закладів міста Львова вимагав 6 тис. грн неправомірної вигоди зі студента за сприяння у позитивній здачі комісійної екзаменаційно – залікової сесії та захисту практики.

Так, сьогодні, 21 серпня, посадовця було затримано одразу після одержання 6 тис. грн неправомірної вигоди. Додатково у робочому кабінеті фігуранта вилучено 8 тис. 900 грн та 850 доларів США.

Останнього затримано порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення про підозру. Досудове розслідування триває.

Додамо, що у повідомленні департаменті захисту економіки Нацполіції України не вказано, з якого навчального закладу затриманий завідувач кафедри, однак на опублікованих фото видно, що мова йде про НУ «Львівська політехніка».

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