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На Дрогобиччині викрили незаконний видобуток гравію з річки

Соломія Головіна

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На Дрогобиччині виявили факт незаконного видобутку піщано-гравійної суміші з русла річки Бистриця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Правоохоронці виявили цей факт 20 серпня близько 14.00 поблизу села Винники.

Встановлено, що до скоєння злочину причетний 29-річний мешканець Дрогобицького району.  Техніку, а саме трактор «ЮМЗ» та вантажівку «Урал», правоохоронці вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

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