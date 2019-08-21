Львівська гімнастка Христина Погранична увійшла в ТОП-10 на етапі Кубка світу

Львів’янка Христина Погранична увійшла в ТОП-10 найсильніших гімнасток на етапі Кубка світу в Мінську. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Власне, 16−18 серпня найкращі грації світу завітали до Мінська (Білорусь) на етап Кубка світу з художньої гімнастики. В індивідуальному багатоборстві Христина Погранична в суперництві з 50-ма учасницями замкнула першу десятку.

Як повідомляє відділ НОК у Львівській області, за результатами чотирьох вправ (обруч, м’яч, булави і стрічка), 16-річна львів’янка отримала від суддів 80,150 балів.