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Львів’ян запрошують на пішу прощу до Унівської Лаври. Маршрут

Вероніка Рой

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У неділю, 25 серпня, мешканців Львова запрошують на пішу прощу до Святоуспенської Унівської Лаври. Розпочнеться вона в 7 год. у храмі св. Арх. Михаїла, що на вул. Винниченка, 22. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Цьогоріч проща присвячена 150-літтю Блаженного священнномученика Климентія Шептицького, 30-літтю виходу УГКЦ з підпілля і 100-літній річниці відновлення Студійського монашества у Святоуспенській Унівській Лаврі.

«Під час триденної духовної мандрівки прочани матимуть можливість приступити до Тайни Покаяння, долучитися до Богослужінь, молитися, спілкуватися, читати біблійні уривки по групках, а також слухати реколекційні науки від спеціально запрошених реколектантів, серед яких Преосвященний Владика Володимир, єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ, Прерсвященний Владика Теодор, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ», – йдеться у повідомленні.

Організатори просять про молитовну підтримку успішного проведення прощі. Протягом останніх років у серпневій прощі до Унівської Лаври участь бере досить велика кількість прочан (понад 1500 осіб) з різних куточків України і закордоння.

Тема прощі: «Нічого бо нема схованого, що не стало б явним (Лк. 8.17)».

У мерії Львова додають, що за маршрутом ходи у Львові можливе тимчасове призупинення руху транспорту.

Маршрут

25 серпня, неділя, Храм св. Архистратига Михаїла

7:00 — Літургія

9:00 — вихід прощі

Миклашів, Храм Різдва Пресвятої Богородиці

Польова дорога до Верхньої Білки

Заставне, Храм свв. Безсрібників Косми і Дам’яна

(ночівля)

26 серпня, понеділок

Заставне, Храм свв. Безсрібників Косми і Дам’яна (Літургію очолить преосвященний Владика Теодор (Мартинюк), єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський)

Глиняни, Храм св. Миколая

Кривичі, Храм св. Архистратига Михаїла

Словіта, Храм св. Івана Богослова

(ночівля)

27 серпня, вівторок

Словіта, Храм св. Івана Богослова (Літургію очолить преосвященний Владика Володимир (Груца), єпископ-помічник Львівський)

Унів, Лавра Успення Пресвятої Богородиці

Храмовий празник

16:00 — зустріч прочан

Молебень до Пресвятої Богородиці

28 серпня, середа

24:00 — Єрусалимська Утреня

3:00 — Похід зі свічками на Чернечу гору

4:00 — Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить Преосвященний Владика Венедикт, правлячий Архиєрей єпархії Святого Миколая у Чикаго, Водосвяття

Молитви за недужих

9:30 — Акафіст до Пресвятої Богородиці

11:00 — Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить Блаженніший Патріарх Святослав

17:00 — Вечірня.

Додаткова інформація: Монастирська фірта при храмі св. Арх. Михаїла у Львові, вул. Винниченка 22 (032) 235 7355

Керівник прощі: єрм. Пантелеймон Гербери, студит.

Контактна особа — бр Роман Гнатів, тел.: 0988880494.

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