Львів’ян запрошують на пішу прощу до Унівської Лаври. Маршрут

У неділю, 25 серпня, мешканців Львова запрошують на пішу прощу до Святоуспенської Унівської Лаври. Розпочнеться вона в 7 год. у храмі св. Арх. Михаїла, що на вул. Винниченка, 22. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Цьогоріч проща присвячена 150-літтю Блаженного священнномученика Климентія Шептицького, 30-літтю виходу УГКЦ з підпілля і 100-літній річниці відновлення Студійського монашества у Святоуспенській Унівській Лаврі.
«Під час триденної духовної мандрівки прочани матимуть можливість приступити до Тайни Покаяння, долучитися до Богослужінь, молитися, спілкуватися, читати біблійні уривки по групках, а також слухати реколекційні науки від спеціально запрошених реколектантів, серед яких Преосвященний Владика Володимир, єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ, Прерсвященний Владика Теодор, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ», – йдеться у повідомленні.
Організатори просять про молитовну підтримку успішного проведення прощі. Протягом останніх років у серпневій прощі до Унівської Лаври участь бере досить велика кількість прочан (понад 1500 осіб) з різних куточків України і закордоння.
Тема прощі: «Нічого бо нема схованого, що не стало б явним (Лк. 8.17)».
У мерії Львова додають, що за маршрутом ходи у Львові можливе тимчасове призупинення руху транспорту.
Маршрут
25 серпня, неділя, Храм св. Архистратига Михаїла
7:00 — Літургія
9:00 — вихід прощі
Миклашів, Храм Різдва Пресвятої Богородиці
Польова дорога до Верхньої Білки
Заставне, Храм свв. Безсрібників Косми і Дам’яна
(ночівля)
26 серпня, понеділок
Заставне, Храм свв. Безсрібників Косми і Дам’яна (Літургію очолить преосвященний Владика Теодор (Мартинюк), єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський)
Глиняни, Храм св. Миколая
Кривичі, Храм св. Архистратига Михаїла
Словіта, Храм св. Івана Богослова
(ночівля)
27 серпня, вівторок
Словіта, Храм св. Івана Богослова (Літургію очолить преосвященний Владика Володимир (Груца), єпископ-помічник Львівський)
Унів, Лавра Успення Пресвятої Богородиці
Храмовий празник
16:00 — зустріч прочан
Молебень до Пресвятої Богородиці
28 серпня, середа
24:00 — Єрусалимська Утреня
3:00 — Похід зі свічками на Чернечу гору
4:00 — Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить Преосвященний Владика Венедикт, правлячий Архиєрей єпархії Святого Миколая у Чикаго, Водосвяття
Молитви за недужих
9:30 — Акафіст до Пресвятої Богородиці
11:00 — Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить Блаженніший Патріарх Святослав
17:00 — Вечірня.
Додаткова інформація: Монастирська фірта при храмі св. Арх. Михаїла у Львові, вул. Винниченка 22 (032) 235 7355
Керівник прощі: єрм. Пантелеймон Гербери, студит.
Контактна особа — бр Роман Гнатів, тел.: 0988880494.
Вероніка Рой