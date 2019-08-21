Чим дивуватиме книголюбів цьогорічний Форум видавців у Львові. Програма

У Львові 18-22 вересня проходитиме 26 BookForum. Цьогорічна програма книжкового фестивалю налічує 700 подій, у яких візьмуть участь понад 1000 українських та інозених учасників. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Почесними гостями 26 BookForum будуть Арундаті Рой та Ельчін Сафарлі.

Арундаті Рой – індійська екофеміністська письменниця, що пише англійською, активістка з питань соціальної справедливості й економічної нерівності, противниця неоліберальної глобалізації. Авторка двох сценаріїв і кількох збірок есе. Лауретка Букерівської премії 1997 року за роман «Бог Дрібниць», що став однією з найпопулярніших книжок і був проданий накладом більше ніж у 8 млн примірників.

За свою активістську діяльність у 2002 році отримала Cultural Freedom Prize від Lannan Foundation.

Ельчін Сафарлі – сучасний азербайджанський письменник та журналіст. У своїх книгах розповідає – про східні традиції, культуру, побут та кохання. Насамперед відомий як автор роману «Солодка сіль Босфору» (2008), в центрі сюжету якого –журналіст із Баку та «місто душі» Стамбул.

Загалом на фестиваль приїдуть автори з понад 30 країн світу: Австрія, Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцоговина, Велика Британія, Греція, Грузія, Ізраїль, Іран, Індія, Італія, Іспанія, Канада, Литва, Ліван, Македонія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Палестина (Ґаза), Сербія, Словаччина, Словенія, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Шотландія.

Серед них – Юрій Тарнавський (співзасновник Нью-Йоркської Групи), Марія Франческа Мерлоні (Почесна амбасадорка Доброї Волі), Лідія Дімковська (володарка літературної премії ЄС), Еліф Батуман (фіналістка Пулітцерівської премії). А також Януш-Леон Вишневський, Лукаш Орбітовський, Радослав Сікора, Войцех Яґєльський та інші.

На книжковому фестивалі буде багато цікавих презентацій, майстер-класів, перформансів, тощо. Зокрема, відбудуться такі дискусії: «Урок української», «Нова бібліотека бути чи не бути?», «Митрополит Андрей Шептицький і принцип «позитивної суми»: історичні реалії та сучасний контекст», «Сленґ, діалекти, суржик, неологізми… Чи літературна мова? Як перекладати з англійської специфіку мови персонажа», «Нова людина чи нелюд. Майбутнє вже тут», «Кому потрібні літературні фестивалі». Також проведуть зустріч-дискусію з Володимиром В’ятровичем. Окрім цього, очікуються лекції на такі теми: «Як стягнути компенсацію за порушення авторських прав на твори в інтернеті», «Емоційне вигорання як ціна успіху та самореалізації». А також проведуть розмову «(Не)твоя війна?: як переживають досвід війни».

Із детальною програмою Форуму видавців можна ознайомитися тут.