Біля нічного клубу у Червонограді мешканець Волині побив молодого хлопця: постраждалий у критичному стані

Поблизу нічного закладу «Вілма» у Червонограді 25-річний мешканець Волинської області побив молодого хлопця. Наразі постраждалий перебуває у лікарні в критичному стані. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Встановлено, що зловмисник задав 20-річному мешканцю Червонограда численних тілесних ушкоджень, що належать до категорії тяжких. Внаслідок отриманих травм потерпілий дотепер перебуває у критичному стані у медичному закладі.

16 серпня Червоноградським міським судом Львівської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак стороною обвинувачення вказане рішення оскаржено у апеляційному порядку через його м’якість.

На даний час проводяться необхідні слідчі дії та судові експертизи. За вчинення інкримінованого злочину фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.