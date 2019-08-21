Безкоштовна аеробіка, англійська та фотогурток. На Пасічній відкривають новий дитячий клуб

На вулиці Пасічній, 64 у Львові 15 вересня відбудеться відкриття нового дитячого клубу із безкоштовними гуртками та студіями для всебічного розвитку малят. На ремонт приміщення було виділено 1,4 млн грн з міського бюджету. Про це сьогодні, 21 серпня, під час брифінгу розповіла керівниця відділу управління молоді та спорту Львівської міської ради, координаторка дитячих клубів міста Діана Наорлевич, передає кореспондент Львівського порталу.

Загалом з міського бюджету виділили 1,4 млн на ремонтні роботи та 150 тис. грн – на придбання меблів та інвентаря.

У новому дитячому клубі заплановано декілька гуртків:

-клас англійської мови;

-клас для творчих гуртків, де будуть проводитися заняття з хенд-мейду, образотворчого мистецтва та ліпки з глини;

-танцювальна кімната для аеробіки та сучасних танців для підлітків;

-фотогурток.

«Також створюємо кімнату для дітей з діагнозом аутизм, в якій буде необхідне обладнання: сенсорні килимки, іграшки для розробки моторики рук, сухий басейн з кольоровими кульками та стіл з кінетичним піском», – зазначила директорка дитячих клубів у Личаківському районі Оксана Серафин.

Фото: ЛМР